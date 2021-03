Paulinho Bóia Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:20 | Atualizado 11/03/2021 12:04

Rio - O meia Martín Benítez está perto de deixar o Vasco rumo ao São Paulo, mas o clube carioca deseja receber algo em troca para abrir mão do jogador que tem contrato de empréstimo com o Cruzmaltino até o meio de 2021. O Tricolor ofereceu ao clube de São Januário o atacante Paulinho Bóia, o nome foi aprovado pela cúpula vascaína, porém, o Cruzmaltino também exige uma compensação financeira. As informações são do portal "UOL".

As partes ainda não chegaram a um acordo porque o Tricolor julga que o empréstimo do jovem atacante, de 22 anos, já seria uma boa compensação por Benítez. O meia argentino, de 26 anos, foi um dos destaques do Vasco no último Brasileiro, porém, com o rebaixamento, o Cruzmaltino dificilmente teria condições de mantê-lo. O jogador também tem o interesse em jogar no São Paulo.

Publicidade

Os paulistas já entraram em acordo com o Independiente (ARG) pelo empréstimo do atleta até o fim da atual temporada. A sua contratação é um pedido de Hernán Crespo ao departamento de futebol.



Publicidade

O Vasco deseja uma compensação, porque em janeiro desembolsou cerca de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) ao Independiente para estender o empréstimo de Benítez até 30 de junho.

Paulinho Bóia, de 22 anos, é revelado pelas categorias de base do São Paulo. O jogador já foi emprestado pelo Tricolor Paulista em outras oportunidades. Ele já atuou pelo Portimonense, de Portugal, e pelo São Bento, em 2019.