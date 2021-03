Leonardo Gil Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/03/2021 15:24

Rio - De saída para o Colo Colo, o meia argentino Leonardo Gil fará com que o Vasco tenha uma economia. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Cruzmaltino vai economizar cerca de R$ 1,2 milhão com a transferência do atleta.

Recentemente, o Cruzmaltino já havia economizado cerca de R$ 2,3 milhões com a liberação do atacante colombiano Gustavo Torres, que deixou o Vasco antes do fim do seu contrato que seria em dezembro de 2021. Com isso, a equipe carioca soma R$ 3,5 milhões em economia.

Léo Gil, de 29 anos, recebia R$ 250 mil mensais, mas os encargos sociais engordavam os custos do clube. O contrato de empréstimo do jogador ia até junho 2021. No acordo entre as partes, a dívida das folhas de dezembro e 13º salário de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021 foi repactuada em 10 parcelas. Mesmo caso de Gustavo Torres.



Emprestado pelo Al Ittihad, o argentino chegou ao Vasco no segundo semestre de 2021, Leonardo Gil pouco fez com a camisa do Vasco. Ele entrou em campo em 23 partidas (21 como titular), não marcou nenhuma vez pelo Cruzmaltino.