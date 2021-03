Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:18 | Atualizado 11/03/2021 14:19

Rio - O Vascou quitou nesta quinta-feira uma parte dos salários de funcionários que estavam atrasados. O depósito foi referente à folha de dezembro e ao 13º salário. A informação é do "Globo Esporte".

Publicidade

Ainda há um débito com os funcionários em relação ao mês de janeiro. Fevereiro venceu no último dia 5, mas houve um acordo para prorrogar o vencimento para o dia 20.

Já com os jogadores, a dívida é maior. O clube deve as folhas de dezembro e janeiro, além do 13º salário. De acordo com o clube, foi dada prioridade aos funcionários, mas a diretoria segue trabalhando para quitar a parte dos atletas. A expectativa do presidente Jorge Salgado é pagar os débitos até abril.