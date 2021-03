Yago Pikachu Daniel Castelo Branco

Publicado 11/03/2021 17:58

Rio - Yago Pikachu acertou sua saída do Vasco nesta quinta-feira. O advogado Daniel Rodrigues se reuniu no início da tarde com o diretor de futebol cruzmaltino, Alexandre Pássaro, e definiu os moldes da rescisão entre as partes. O destino do lateral é o Fortaleza. A informação é do site "Globo Esporte".

Pikachu tinha contrato com o Vasco até dezembro. O Cruzmaltino devia salários ao atleta, e acredita que economizará cerca de R$ 3 milhões com o acordo. Uma porcentagem do atleta foi mantida.

Em São Januário desde 2016, Yago Pikachu disputou 253 jogos pelo Vasco e marcou 40 gols. Foi o jogador que mais vestiu a camisa do clube no século XXI.