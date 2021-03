Diretor do Vasco atualiza situações de Germán Cano e Yago Pikachu

Cano é o destaque do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 21:30

Rio - O Vasco da Gama apresentou novos reforços para o torcedor nesta quarta-feira. Em coletiva de imprensa, o zagueiro Ernando, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral Zeca conversaram com a imprensa e posaram para fotos com a camisa do Cruzmaltino. No entanto, quem também chamou atenção foi o diretor de futebol do clube, Alexandre Pássaro, que aproveitou para esclarecer as situações de Germán Cano e Yago Pikachu.

"Cano tem contrato até o final do ano. Ouvi dele e do empresário dele que não tem problema em jogar a Série B. Ele tem interesse em jogar aqui. Os outros clubes interessados não vieram procurar o Vasco. Queremos que ele fique, vamos trabalhar totalmente para isso. Agora não é hora de falar de renovação, queremos resolver as coisas. O nosso esforço é total, mas ele tem um teto, tem limite", disse Pássaro, antes de emendar:



"Tem alguns times procurando (Pikachu). Estou falando com os advogados dele, estamos buscando um comum acordo. Três clubes fizeram sondagem ao Yago, um clube me procurou e me fez proposta. Tem coisas encaminhadas, sim, devo cuidar dessa situação após a coletiva. Ele é quem mais jogou pelo Vasco no século, merece respeito estando dentro ou fora do projeto. Não se desrespeita quem fez 250 jogos pelo clube", encerrou.