Por O Dia

Publicado 13/03/2021 19:30

Rio - O Vasco da Gama já começou as mudanças para a temporada 2021. Para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Ernando, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral Zeca já foram anunciados como novos reforços. Outros como Fernando Miguel, Leo Gil e Yago Pikachu já deixaram o clube. Técnico de Zeca na época de Santos, Dorival Junior falou sobre o atleta.

"Foi extremamente regular na minha passagem. Não teve lesões, muito eficiente, muito sério, determinado. O interessante é que ele tecnicamente é muito bom, joga por dentro, por fora, pode participar da iniciação, da própria criação e ao mesmo tempo tem velocidade para a transição, se apresenta muito por trás, chuta muito forte — afirmou Dorival, antes de complementar:



"É um jogador que na época foi muito interessante, produziu muito bem para a equipe do Santos e acabou sendo um dos destaques daquele time que foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil e campeão paulista. Espero que ele seja muito feliz no Vasco e que consiga repetir as suas melhores atuações", disse o técnico em entrevista ao 'Esporte News Mundo'.