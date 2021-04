Andrey Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 13:04

Rio - Com moral desde a chegada de Marcelo Cabo, o volante Andrey, de 23 anos, está próximo de renovar com o Vasco. De acordo com informações da "Gazeta Esportiva", o jogador e o clube desejam a ampliação do vínculo que no momento vai até o fim de 2021.

Publicidade

O atleta chegou a ser ventilado no Santos, porém, não houve interesse do Cruzmaltino em liberá-lo. O próprio Andrey já deixou claro em algumas entrevistas que deseja continuar defendendo o clube que o projetou para o futebol.



O jogador fez a sua estreia como profissional pelo Vasco em 2016 e desde lá oscilou bastante entre a titularidade e a reserva no Cruzmaltino. Sob o comando de Marcelo Cabo, ele atuou em dez jogos e fez um gol na atual temporada.