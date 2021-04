Marquinhos Gabriel Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:13

Rio - Reforço do Vasco para 2021, o meia Marquinhos Gabriel vem tendo um bom início com a camisa Cruzmaltina. Em entrevista ao site "GE", o jogador revelou desde criança possui dois ídolos do clube como referência para manter o bom desempenho dentro de campo.

"Felipe é um cara que jogou na lateral esquerda, e todo mundo lembra do drible dele (risos). Todo mundo sabia que ele ia sair para o lado esquerdo, mas não consegui marcá-lo. Gostava muito de ver o Pedrinho, que era sensacional. Perna esquerda, muito rápido. Infelizmente teve algumas lesões. Sempre quando ia ser convocado aconteciam alguns problemas de joelho, mas sempre levo o lado bom dele. Era um cara muito habilidoso. A canhotinha dele era fenomenal, gostava muito dele", afirmou.

Marquinhos também garantiu que deseja criar uma identificação com o Vasco para que sua passagem pelo clube fique marcada.

"Com muito trabalho, quero criar essa identificação. Fui muito bem recebido por todos desde o primeiro dia. A equipe me recebeu muito bem, e o torcedor também. Por mais que a gente não consiga sentir o calor deles no estádio, nas redes sociais a gente sente que eles estão gostando do nosso trabalho por ora. E a gente espera que continue assim", declarou.