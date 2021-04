Marcelo Cabo: de olho na Taça Rio Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:12 | Atualizado 30/04/2021 10:45

Eliminado precocemente da luta pelo título do Campeonato Carioca, resta ao Vasco disputar a Taça Rio com o pensamento na preparação para a Série B. Em evolução sob o comando de Marcelo Cabo, que está invicto, o Cruzmaltino terá mais alguns jogos para encaixar de vez e o primeiro será o Madureira, neste sábado (1) às 15h15 em Conselheiro Galvão.

Com a vantagem do empate nos dois confrontos, o Vasco também pode encarar a Taça Rio como uma forma de ganhar mais confiança. Afinal, apesar da invencibilidade sob o comando de Marcelo Cabo, foram apenas cinco vitórias e outros seis empates em 11 jogos (os dois primeiros foram com time alternativo sub-20 e o treinador ainda não tinha assumido).



Além do acerto em campo, o Vasco também dará atenção especial a alguns jogadores na parte física. O objetivo da comissão técnica é dar maior intensidade ao time para a disputa da Série B. A recuperação de jogadores lesionados, como Talles e MT, e o reforço muscular de outros, como Marquinhos Gabriel, visa a deixar todo o grupo homogêneo.



Por isso, os jogos contra o Madureira, nos fins de semana, e a possibilidade da final da Taça Rio, ajudarão nesse objetivo físico e também a manter o ritmo de competição para o time chegar bem já na estreia da Série B.



Por isso, Marcelo Cabo deve mandar a campo a equipe titular, com: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Bruno Gomes (Marquinhos Gabriel); Léo Jabá, Morato e Cano.