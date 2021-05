Jorge Salgado assumiu o Vasco com difícil missão Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 12:00

Rio - Após a divulgação do balanço financeiro do Vasco que apontou uma dívida superior aos R$ 800 milhões, torcedores do clube carioca de forma espontânea iniciou uma campanha para ajudar os cofres cruzmaltinos. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, comemorou bastante o engajamento dos vascaínos e informou o valor arrecadado em dois dias de mutirão.

Publicidade

"Já são mais de R$300 mil reais em doações em praticamente dois dias. É um movimento legítimo e muito importante para o Vasco. Nosso financeiro vai fazer uma prestação de contas detalhada em breve de todas as doações, mas é importante frisar aqui que continuaremos trabalhando incansavelmente para gerar novas receitas e tirar o Vasco dessa situação delicada. O Vasco é gigante. A torcida do Vasco é gigante. E mais uma vez mostrou isso", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Jorge Salgado assumiu o comando do Vasco no começo deste ano e terá que lidar com a disputa da Série B. O Cruzmaltino está tendo uma queda grande de receitas e tudo isso acontece em meio a obrigação de retornar para a elite do futebol brasileiro.

Publicidade

"Não existe nenhuma torcida como a do Vasco no mundo todo. Eu acho que a transparência com que a gente lidou com o balanço na última sexta-feira foi fundamental para que os vascaínos mais uma vez se unissem em prol do Clube. Essa é uma demonstração de união que nos incentiva cada vez mais a mudar o cenário financeiro do Vasco", disse.