Marcelo Cabo assumiu o risco e poupou a maioria dos titulares na derrota para o Madureira Daniel Castelo Branco

Publicado 04/05/2021 17:27

Rio - Desde sua eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco passou a focar em sua preparação para Série B e tem usado os jogos da Taça Rio para tal. Nesta terça-feira, em entrevista ao SporTV, o técnico Marcelo Cabo analisou o desafio da equipe e afirmou que o Cruzmaltino precisa ser protagonista na competição.

"Venho conversando com elenco. Sabemos que o Vasco precisa ser protagonista na Série B. Mas sabemos que vai ser uma das edições mais difíceis, pelas equipes que estão disputando e pelo desenvolvimento da competição. O Vasco tem que entrar como protagonista, começar forte e entrar no G-4 para não sair mais. Estamos aproveitando essa semana aberta para preparar os jogadores. O maior objetivo do Vasco é o acesso. A Série B é muito mais difícil do que jogar a Série A. Eu disputei as duas e sei do que estou falando. Pela logística, tipo de campo, adversários difíceis. Estamos preparando a equipe para ter sucesso na Série B", disse Cabo.

O treinador também afirmou que conseguiu encontrar sua formação ideal de meio-campo.

"A entrada do Matias (Galarza) deu essa sustentação de intensidade para o Andrey. Jogador que acompanho desde a base, muito potencial, bola parada boa. Mas as entradas do Matias e do Marquinhos Gabriel o ajudaram muito. Meu meio de campo não tem volantes e meias. São meio campistas. Com a bola tem que fazer a transição e sem a bola tem que se posicionar para retomar a bola. Eles estão entendendo a minha ideia de jogo, e eles estão se entendendo. Acho que achamos o meio de campo ideal para iniciar a Série B", explicou.