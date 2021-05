Vanderlei chegou à Colina com status de titular, mas a disputa com Lucão ainda está aberta RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:52

Rio - Anunciado pelo Vasco no início de abril, Vanderlei chegou à Colina com a missão de honrar a tradição debaixo das balizas. A lista de craques que brilharam em São Januário é extensa: Barbosa, o maior deles, Mazaropi, Andrada, Leão, Acácio, Carlos Germano, Helton... Perto de completar um mês de clube, o goleiro, de 37 anos, revelou, em entrevista à 'Rádio Brasil', é deixar o nome gravado na história cruzmaltina.

"Fui muito bem recebido por todos. A torcida me deu um apoio muito grande. Tem sido um prazer vestir a essa camisa... Quero deixar meu nome na história do Vasco e a cada oportunidade fazer o meu melhor", disse Vanderlei.

Publicidade

Perto da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro, que acumula passagem por Santos e Grêmio, foi contratado para aumentar a experiência na concorrência com joias reveladas na base do clube. O goleiro já teve a chance de disputar três jogos pelo Campeonato Carioca, mas a disputa com Lucão, de 20 anos, ainda está aberta.

"O Vasco está contratando jogadores que querem vestir a camisa do clube, que querem estar aqui. Acho que o plantel está ficando muito bom e tem tudo para fazer um grande ano", destacou o goleiro.



Publicidade

O técnico Marcelo Cabo ainda não divulgou a escalação para o confronto com o Madureira, sábado, pela semifinal da Taça Rio, em São Januário, mas pretende escalar força máxima. Portanto, indicará quem larga na frente para assumir o posto de titular no gol. Derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, em Conselheiro Galvão, o Cruzmaltino precisa de uma vitória simples para avançar à final.