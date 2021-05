Bruno César Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 11:22

Rio - O meia Bruno César, de 32 anos, está perto de retornar ao Vasco após empréstimo com o futebol português. No entanto, o seu futuro segue indefinido no clube carioca. Com contrato de mais um ano, a sua situação está sendo avaliada pela cúpula de futebol cruzmaltina e nenhuma possibilidade foi descartada. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jogador tem um salário considerado alto demais para os padrões do Vasco. Para permanecer na equipe, Bruno César teria que aceitar uma redução nos moldes do clube carioca. A questão financeira deverá pesar mais que a análise técnica nessa questão.

Publicidade

Existe a possibilidade do atleta ser emprestado novamente ao Penafiel ou a qualquer outro clube até maio de 2022, quando acaba seu contrato com Vasco. No entanto, também existe a possibilidade de um acordo para encerramento do vínculo.



Publicidade

Neste último caso, o Cruzmaltino teria que quitar algumas dívidas com Bruno César. Além de uma dívida antiga, avaliada em R$ 4 milhões antes do acordo no ano passado, o jogador não recebe os 70% de seu salário que cabem ao Vasco desde dezembro do ano passado.