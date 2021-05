11º lugar - Vasco: R$ 191,6 milhões de receita em 2020 (variação de -11% com relação a 2019, quando a receita foi de R$ 214,9 milhões) ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 13:07

Rio - O leilão da camisa de Germán Cano, lançado na última quarta-feira para ajudar a comunidade do Tuiuti, vizinha a São Januário, tem sido um sucesso. Após a divulgação, o site que realiza a ação deu pane e chegou a ficar fora do ar por alguns minutos por conta do alto número de acessos. As informações é do site "UOL".

Mesmo com menos tempo de disponibilização, a camisa do atacante já superou os valores arrecadados nos leilões das camisas de Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo. As peças foram leiloadas no mesmo site.



Até o momento, o lance para arrematar a camisa de Cano está em R$ 1.455. Já a de Gabigol teve valor de R$ 1.050 e a de Arrascaeta estava em R$ 1.250.

Além da camisa de jogo, Cano também leiloou uma chuteira, que está com lance em R$ 1040, e uma jaqueta corts-vento, que está em R$ 1400. Ao todo, o argentino já arrecadou um valor de R$ 3.895 até o momento.