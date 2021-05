Galarza é um dos destaques do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 11:00 | Atualizado 07/05/2021 11:01

Rio - Matías Galarza vem conquistando a cada dia seu espaço no Vasco. Com apenas 19 anos, o paraguaio vem agradando os torcedores pelas boas atuações. Recentemente, o jovem se envolveu em uma polêmica com Gabigol. Após o Cruzmaltino vencer o maior rival por 3 a 1, o jogador provocou o camisa 9 rubro-negro no Instagram postando: "Tá muito fraco, irmão". Ao conquistar a Taça Guanabara, o ídolo do Flamengo respondeu com a mesma legenda. O jovem vascaíno rechaçou qualquer polêmica.

Publicidade

"Não foi má intenção. Houve uma interpretação errada. Para mim ele é um excelente jogador e em nenhum momento quis desmerecê-lo ou ao clube. Sem qualquer má intenção", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



No Vasco, Galarza foi recebido por companheiros mais experientes. Entre eles, Germán Cano foi apontado como um dos mais importantes. Embora não sejam nascidos no mesmo país, os dois falam a mesma língua e tem uma relação bem próxima.

Publicidade

"Minha relação com ele é muito boa, sempre me aconselhou. Creio que é meu pai aqui no Brasil, porque tem toda a experiência, jogou em outros países e é uma pessoa muito boa, que me ajuda abrindo as portas de sua casa. Me aconselha nos passos que preciso dar", disse.