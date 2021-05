Marcelo Cabo: pressão no Carioca RAFAEL RIBEIROvasco

Publicado 09/05/2021 12:57

Rio - O Vasco conseguiu se classificar à final da Taça Rio no último sábado, ao vencer o Madureira por 2 a 1, em São Januário. Apesar de muitos menosprezaram a competição, o técnico Marcelo Cabo valorizou o triunfo e exaltou a evolução da equipe.

"Sempre deixamos muito claro que vamos usar a Taça Rio, é claro que quando entramos em uma competição é para sermos campeões, independente da competição que estamos jogando. Mas temos o planejamento. Houve muito questionamento ao longo da semana pelo fato de usarmos um time alternativo contra o Madureira. Mas era um confronto de 180 minutos, sabíamos que teríamos um confronto de 90 minutos em casa. Não importa como começa, importa como termina, e terminou com o Vasco classificado. Respeitamos o Botafogo e o Nova Iguaçu, e estamos prontos para enfrentar qualquer um dos dois", declarou Cabo.



"A gente vem cobrando durante o jogo. É difícil ter um nível de concentração nos 90 minutos e mais os acréscimos. Mas o meu papel é ir cobrando. Deixamos cair um pouquinho a intensidade, o nível de concentração, e o Madureira empatou e até mereceu fazer um gol ali. Teve mais volume em um momento de desconcentração ali. Foi o que conversei com eles no intervalo, porque o time do Madureira tem suas virtudes, têm os seus méritos. Tem boa presença, chega bem na área. Eles só tiveram uma finalização porque a gente se ouve muito bem com ou sem a bola. Então estamos cobrando os jogadores. É o meu papel jogar com o time, jogar com os jogadores. E criar esse DNA para o Vasco. O Vasco vai ser assim toda a temporada em casa. Incisivo, buscando o jogo a todo momento. Sendo ousado", completou.

O Vasco volta a campo para decidir a Taça Rio no próximo fim de semana, contra Botafogo ou Nova Iguaçu, que se enfrentam neste domingo.