Publicado 10/05/2021 12:01

Rio - Aos 37 anos, os jogadores de futebol costumam estar nos últimos momentos da carreira e muitas das vezes só desejam um local confortável para viver os seus últimos dias na profissão. Este não é o caso de Vanderlei. Contratado para defensor o Vasco nesta temporada, o goleiro deseja fazer história no Cruzmaltino. Estudioso da história do esporte e também da sua posição, o jogador sabe do peso que é vestir a camisa do clube de São Januário.

"Sou muito ligado em história do futebol. O Barbosa teve uma história gigantesca no Vasco. Um cara espetacular, que não teve uma história só no Vasco, mas também no futebol brasileiro e mundial. Mas o Vasco teve muitos goleiros que marcaram, o próprio Carlos Germano, Hélton, Fernando Prass, Martin Silva... Me desculpa se esqueci alguém, mas esses foram goleiros gigantes, que marcaram no Vasco. Essa camisa é pesada, e a responsabilidade é muito grande. Então espero fazer só um pouquinho do que esses caras fizeram e deixar a minha história marcada no clube", afirmou em entrevista ao "Esporte Espetacular".



Ao chegar no Vasco, Vanderlei se deparou com uma promessa das divisões de base. O goleiro Lucão, de apenas 20 anos, ocupava a posição de titular, após a saída de Fernando Miguel. Vanderlei afirmou que já havia acompanhado o jovem e fez muitos elogios ao goleiro cruzmaltino.

"Claro que eu já conhecia o Lucão e sua história. Sou um cara que gosta muito de acompanhar futebol, acompanhei jogos dele no ano passado, e ele fez grandes jogos. A gente vê a evolução que ele teve com uma sequência de jogos. É um grande goleiro, com passagem pelas seleções de base. E agora estou podendo acompanhá-lo de perto no dia a dia", disse.