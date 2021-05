Neto Borges Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Publicado 10/05/2021 18:48

Rio - Após a negativa da Justiça ao recurso de Neto Borges para rescindir o contrato com o Vasco, o jogador recorreu da decisão da juíza Luciana Gonçalves de Oliveira Pereira das Neves nesta segunda-feira. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', a nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deve sair até esta terça-feira.

Para quebrar o contrato com o Cruzmaltino, o lateral alegou falta de pagamentos de dezembro de 2020 a abril de 2021, gratificação natalina, FGTS e assédio moral. O montante cobrado pelo atleta é de aproximadamente R$ 770 mil. No entanto, mesmo após as provas apresentadas por Neto Borges, a juíza não considerou convincente os argumentos.

Neto Borges chegou ao Vasco na metade da última temporada como solução para a lateral-esquerda, por conta da irregularidade de Henrique, mas o atleta não rendeu o esperado. O jogador de 24 anos pertence ao Racing Genk-BEL e está emprestado ao Cruzmaltino até 31 de julho, mas quer deixar o clube antes do término do vínculo.