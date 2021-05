Andrey do Vasco comemora o seu gol durante a partida entre Tombense e Vasco pela 2ª fase da Copa do Brasil 2021, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida nesta quarta-feira 07 Marcello Dias/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo

Publicado 13/05/2021 22:00

Rio - Com bom futebol apresentado na temporada, o volante Andrey tem sido um dos destaques do Vasco de Marcelo Cabo. Titular da equipe, o meio-campista projetou a final da Taça Rio, contra o Botafogo, neste final de semana. Em entrevista à 'VascoTV', o atleta falou sobre o novo técnico do time e citou a prepraração do elenco para o duelo deste domingo, às 11h05, no Nilton Santos.

"É uma grande oportunidade. Os dois jogos são importantes para ambas as equipes. É uma preparação de luxo que os dois estão tendo, mas acho que temos que entrar focados independente dessa preparação, nós temos que acostumar a conquistar e vale título, vale taça", disse Andrey, antes de complementar:

"Estamos trabalhando muito, focados, o professor tem extraído o máximo de todos, na parte física, técnica e tática. Tenho certeza que a gente está muito preparado, se preparando muito bem e, como eu disse, precisamos entrar ligados e concentrados porque temos dois jogos importantes e essas semanas serviram para preparar a gente melhor ainda", encerrou o meia.