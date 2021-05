São Januário Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 14:54

Rio - Com muitos problemas financeiros, o Vasco tem mais uma questão a se preocupar. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o Cruzmaltino está sendo cobrado na Justiça por uma suposta dívida que o clube teria com uma empresa de serviços de transporte. O Valor seria de R$ 80.421,64 e o clube de São Januário ainda não foi notificado.

A firma seria responsável pelo transporte em ônibus para as categorias de base do Vasco, entre 6 de abril de 2018 e dezembro de 2019. O caso será avaliado pela juíza Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Publicidade

A empresa afirma que no acordo feito com o Vasco, em 2018, o clube seria responsável pela gasolina e a alimentação durante o transporte. No entanto, de acordo com a firma, o Cruzmaltino teria deixado de cumprir esse acordo no começo de 2019.



Publicidade

“A autora tentou por diversas vezes receber do Réu de forma voluntária, com diversas promessas não cumpridas, e por este motivo não restou outra solução que não recorrer ao judiciário a fim de receberem pelo serviço prestado”, afirma a empresa, em aspa publicada pelo "Esporte News Mundo".