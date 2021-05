Matías Galarza Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:44

Rio - Uma das apostas do Vasco para a temporada de 2021, o meia paraguaio Matías Galarza passou por uma trabalho de evolução física. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador ganhou 5 kg de massa muscular e reduziu seu percentual de gordura para apenas 8%. O trabalho foi realizado pelo departamento de saúde do clube carioca, mas também encontrou apoio na grande disciplina do jovem.

"O resultado obtido pelo Galarza é fruto de sua disciplina e dedicação ao trabalho de todo o departamento de Saúde e Performance. Além do trabalho que faz comigo na sala de força, o acompanhamento nutricional do Paulo Cavalcanti é determinante para os resultados rápidos. A recuperação realizada pelo departamento de fisioterapia também é essencial para essa resposta, tanto quanto o controle das cargas de treinamento feito pelo Comitê Científico e a fisiologia. Treino bem feito, alimentação adequada, recuperação e atitude pró-ativa do atleta são os pilares para a conquista de resultados", afirmou o preparador físico vascaíno Luiz Felipe Sinforoso.



O paraguaio, de 19 anos, chegou ao Vasco em junho do ano passado após um trabalho de captação do clube no Sul-Americano sub-17. Ele desembarcou para a equipe sub-20 emprestado pelo Olímpia, do Paraguai. Na equipe, o jogador foi campeão carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil da categoria.

Ao se destacar, o jogador passou a fazer parte do grupo profissional após pedidos de Marcelo Cabo. Em pouco tempo, ganhou a vaga de titular, tornando-se um dos jogadores mais prestigiados no grupo. Galarza tem contrato de empréstimo vai até janeiro de 2022 com opção de compra.