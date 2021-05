Marcelo Cabo trata os dois clássicos com o Botafogo como um importante teste visando à estreia na Série B Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Maior vencedor da Taça Rio, com dez conquistas, o Vasco está praticamente definido para a decisão contra o Botafogo, domingo, às 11h05, no Nilton Santos. Com a possível volta de Ernando, poupado contra o Madureira, na semifinal de sábado, em São Januário, Marcelo Cabo poderá escalar a formação considerada ideal: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Cano.

Outra boa notícia é que o departamento médico do clube está vazio. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, Talles Magno tem evoluído bem. O atacante já treina com o restante do grupo, mas não deve ser relacionado para o clássico. A prioridade é deixar o xodó, que realiza um trabalho especial de ganho de força e de massa muscular, para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário, dia 29, em São Januário.

Recuperado de uma lesão muscular, Romulo é outra dúvida. Marcelo Cabo não descarta poupar o volante e intensificar o trabalho de recondicionamento físico e fortalecimento muscular para o segundo jogo. Vinícius, que fraturou em março, está à disposição. Curinga no início do Carioca, o apoiador MT está em fase final de recuperação de uma lombalgia, mas já realiza atividade com o grupo.