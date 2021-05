11º lugar - Vasco: R$ 191,6 milhões de receita em 2020 (variação de -11% com relação a 2019, quando a receita foi de R$ 214,9 milhões) ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 15:06

Rio - Germán Cano tem mostrado cada vez mais que está ambientado e feliz no Vasco. Para retribuir esse carinho pelo clube, o jogador promoveu um leilão com suas peças de jogo e arrecadou cerca de R$ 13 mil. O valor será integralmente destinado à comunidade do Tuiuti, que é vizinha ao estádio de São Januário.

Publicidade

O atacante argentino ainda fará as doações pessoalmente, em data que ainda será marcada pelo jogador.



"O leilão dos meus itens chegou ao fim ontem e gostaria de agradecer todos que participaram. Em breve vamos fazer a entrega das cestas básicas na Comunidade do Tuiuti. Muito feliz por ajudar quem precisa.", postou o atleta em suas redes sociais.