Por O Dia

Publicado 15/05/2021 18:49

Rio - Contratado como aposta pelo Vasco, após passagens sem brilho pelo Internacional e pelo Bahia, Zeca vem aos poucos retomando pelo Cruzmaltino o bom futebol que o fez ser destaque no Santos. O jogador fez muitos elogios ao trabalho de Marcelo Cabo e elegeu o técnico como figura chave na retomada.

"É um verdadeiro paizão, uma pessoa que acolhe todo o grupo. Todos se sentem à vontade e comigo não foi diferente. Ele me elogiava desde a época do Atlético-GO e aqui no Vasco nós conseguimos trabalhar juntos", afirmou em entrevista ao Canal "Atenção, Vascainos".



O jogador, de 26 anos, também analisou a forma como o Vasco bem atuando e se disse bastante feliz com a filosofia de jogo do técnico.



"Eu sou um fã da maneira como ele gosta de atuar, sempre com a bola. Estamos evoluindo e acredito que iremos conseguir coisas maravilhosas vestindo a camisa do Vasco nesta temporada", disse.