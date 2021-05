Léo Jabá em treino do Vasco Divulgação

Por Lance

Publicado 15/05/2021 21:25

Rio - O Vasco encara o Botafogo, neste domingo, na primeira partida da final da Taça Rio. Mas este é só o primeiro de uma série de desafios que a equipe cruzmaltina vai encarar daqui até o final da temporada. Quem lembra é o ponta Léo Jabá, que cobra atenção em todos os momentos.

"Quando a gente veste a cruz de malta, temos que entrar para vencer. São dois jogos, temos que entrar bem fortes, focados para esses primeiros 90 minutos. Depois pensar nos outros 90 e continuar trabalhando porque temos um caminho muito longo. A Série B não é fácil, são jogos difíceis, campos difíceis, mas estamos trabalhando para sairmos bem", garantiu à Vasco TV.



Ainda tem a Copa do Brasil no caminho. O time de São Januário vai encarar o Boavista na terceira fase do mata-mata nacional. Neste domingo, Léo Jabá deverá começar como opção no banco de reservas. Ele havia sido poupado da última partida do Vasco.