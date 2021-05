Marcelo Cabo orienta o time para melhorar a finalização Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 18:20 | Atualizado 16/05/2021 18:22

Rio - Em uma partida em que mostrou superioridade sobre o rival, o Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0 neste domingo. O treinador Marcelo Cabo ressaltou a importância do resultado contra um rival na disputa da Série B. As duas equipes estão na decisão da Taça Rio.

"Foi uma vitória muito importante, emblemática, fora de casa. Um clássico contra um adversário que vamos enfrentar ao longo da temporada. A equipe se portou muito bem, com resultado positivo", afirmou.



Outro ponto celebrado por Cabo foi o fato de o Cruzmaltino não ter levado gols. Apesar da evolução que a equipe tem apresentado sob o comando do treinador, a defesa tem sido vazada com frequências nas partidas.

"Buscamos essa meta de não sofrer gols. Não tomamos gols de bola aérea, fruto do nosso trabalho ao longo da semana. Sabíamos que o Botafogo iria explorar a bola área, longa. Todos acham que é o calcanhar de Aquiles do Vasco, mas tem profissionais do outro lado que trabalham bastante. Minha zaga superou o ataque do Botafogo, e quero parabenizar meus zagueiros e meu sistema defensivo por isso", disse.