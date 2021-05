Germán Cano Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 16:05

Rio - Novamente Germán Cano deixou o dele e foi decisivo na vitória do Vasco. Após o fim do clássico contra o Botafogo, o argentino, de 33 anos, elogiou a atuação da equipe e falou sobre a oportunidade de novamente deixar o dele em uma partida contra um rival do Cruzmaltino.

Publicidade

"A verdade é que estou muito feliz por esse presente, por marcar novamente num clássico. Fizemos uma grande partida, a equipe esteve compacta, muito bem entre as linhas. Muito feliz pelo gol e pelo o triunfo", afirmou o jogador, que agora tem sete gols no Carioca, dois a menos que o artilheiro Alef Manga.



Com o resultado, o Cruzmaltino jogará por um empate no próximo sábado em São Januário para conquistar a Taça Rio. Apesar da vantagem, Cano garantiu que o Vasco irá buscar uma nova vitória sobre o Botafogo.

Publicidade

"O importante é poder ganhar o próximo jogo. Sabemos que temos que progredir a cada dia. Pouco a pouco vamos conseguindo o que o professor (Marcelo Cabo) quer. Vamos da mesma maneira, trabalhando e mentalizando para tudo que vem", disse.