Publicado 17/05/2021 11:15

Rio - Em pouco mais de um ano defendendo o Vasco, Germán Cano já atingiu marcas expressivas no clube carioca. Com o gol marcado no clássico contra o Botafogo, o argentino está a seis de igualar o paraguaio Silvio Parodi, que defendeu o Cruzmaltino no anos 1950, com o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube carioca.

Ao todo, Cano já entrou em campo em 60 jogos e marcou 31 gols pelo Cruzmaltino. O atacante, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano e se mantiver sua média de gols irá ultrapassar tranquilamente Parodi e só vai ficar atrás do lendário uruguaio Segundo Villadoniga.



Germán Cano já se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Ele ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic que marcou 28 gols em sua passagem pelo Cruzmaltino de 2002 a 2004.