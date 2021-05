Léo Jabá em treino do Vasco Divulgação

17/05/2021

Rio - O atacante Léo Jabá, do Vasco, fez um desabafo em suas redes sociais após a morte do funkeiro MC Kevin, de 23 anos, no último domingo. O jogador revelou que recebeu uma mensagem de incentivo do músico antes do clássico vencido pelo Cruzmaltino contra o Botafogo, na manhã de domingo. Os dois tinham uma grande relação de amizade.

"Diz que é mentira e você vai voltar. Estou sem acreditar até agora. Fiquei até tarde no hospital na esperança de algum médico vir dizer que você voltou, meu irmão (...). Nos conhecemos quando tínhamos 15 anos e, de lá para cá, nada mudou, sempre fomos de verdade, conquistando nossas coisas e ajudando a família. Já chorei, já reclamei e perguntei por que você, meu irmão? Ontem você me ligou desejando boa sorte no jogo e falando que me amava. Não dá para acreditar, sentirei muita falta, meu irmão", afirmou o jogador, em mensagem no Instagram.



Jabá disse que foi ao hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na esperança de receber boas notícias dos médicos, algo que não aconteceu. Na últimaa semana passada, o atacante havia presenteado o amigo funkeiro com uma camisa do Vasco.

MC Kevin morreu depois de uma queda do 5º andar de um hotel na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O artista e a mulher estavam hospedados no 11º andar. Ele veio ao Rio por conta de um show em Vila Valqueire, no sábado.