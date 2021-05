Juninho Pernambucano estaria tentando levar jogador do Vasco para o Lyon

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:13

Henrique, lateral do Vasco Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

França - Ainda sem saber se disputará a Champions League, o Lyon já começa a planejar seu elenco para a próxima temporada. De acordo com informações divulgadas primeiramente pela Rádio Scoop, da França, um dos jogadores que interessam ao clube francês é o do lateral Henrique, do Vasco.