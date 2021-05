Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:28

Rio - A trajetória de Talles Magno com a camisa do Vasco está perto do fim. Nesta segunda-feira, segundo informações do site "GE", o Cruzmaltino encaminhou a venda do jovem atacante ao New York City, clube que pertence ao Grupo City e disputa a MLS. O jogador assinará por cinco temporadas.

Talles realizou exames no Rio de Janeiro antes de embarcar para Nova York, onde já está para acertar os últimos detalhes e assinar contrato. De acordo com o portal, os valores finais da negociação, com bônus e metas, podem chegar a US$ 12 milhões (cerca de R$ 63 milhões). O Vasco ficará com um pequeno percentual do atleta.

Talles Magno foi promovido aos profissionais do Vasco em 2019, com apenas 16 anos. Na mesma temporada, tornou-se titular e um dos principais nomes da equipe, sendo considerado uma das revelações do Brasileirão daquele anos. Ao todo, foram 69 jogos e cinco gols marcados.