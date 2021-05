Jorge Salgado Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 18/05/2021 12:30

Rio - O Vasco sofreu nova derrota judicial em relação a demissão dos 186 funcionários que deixaram o clube carioca no mês de março. O Cruzmaltino tentou uma liminar após ser obrigado a reintegrar os trabalhadores. No entanto, a Justiça negou o pedido do clube de São Januário. As informações são do portal "Esporte News Mundo"/

A nova decisão negativa ao clube foi proferida pela desembargadora relatora Mônica Batista Vieira Puglia, da Seção Especializada em Dissídios Individuais 2 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Ainda existe a possibilidade de um recurso favorável ao Vasco.

Na decisão judicial, a desembargadora cita o momento de pandemia como um agravante para que as demissões acontecessem. Além disso, ela afirma que não foi possível "assegurar que não houve violação ao direito líquido e certo dos substituídos na ação principal” que resultou na demissão dos funcionários.



O Vasco tem até a próxima quarta-feira para fazer a reintegração dos funcionários. Os trabalhadores deverão ser reintegrados na mesma função e com as mesmas atribuições anteriores às demissões, garantindo-se, portanto, os mesmos direitos.