Jorge Salgado assumiu o Vasco em grave crise financeira e cancelamento do Ato Trabalhista é uma derrota para a nova diretoria

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:14

Rio - O Vasco quitou nesta terça-feira os salários referentes ao mês de abril com funcionários. Com isso, o Cruzmaltino está em dia com os colaboradores. A informação é do site "Globo Esporte".

No entanto, com os jogadores, a situação é diferente. O Vasco acertou o mês de abril no último dia 12, mas há pendências específicas com cada jogador. Alguns receberam o 13º de 2020, dezembro e janeiro, mas continuam com olhas de fevereiro e março em aberto. Outros receberam fevereiro e março, mas renegociaram as dívidas referentes a 13º, dezembro e janeiro.



Os pagamentos vêm sendo feitos com antecipação de receita. Internamente, há a expectativa de que atletas também recebam até o fim desta terça-feira.