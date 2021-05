Carlinhos, meia do Vasco Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:12

Rio - Carlinhos não é mais jogador do Vasco. De acordo com o site "Globo Esporte", o clube acertou nesta terça-feira a rescisão com o jogador, que não veste mais a camisa cruzmaltina. Faltam apenas detalhes burocráticos para oficializar a saída, o que deve ocorrer até o fim da semana.

Publicidade

O acerto para a rescisão foi encaminhado de formal verbal, já que Carlinhos está em São Paulo, onde foi criado e tem residências. O jogador foi liberado dos trabalhos desta terça-feira no CT do Almirante. O Vasco possui dívidas financeiras com o atleta, mas irá parcelá-las.



Carlinhos chegou ao Vasco em agosto de 2020 e assinou contrato até o fim de 2022. O meia disputou 42 partidas pelo Cruzmaltino e marcou dois gols.