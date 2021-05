Rio de Janeiro - 06/11/2019 - Bruno César, do Vasco, durante partida contra a equipe do Palmeiras no estádio de São Januário, válida pelo Campeonato Brasileiro 2019. Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 12:44

Rio - Emprestado pelo Vasco, Bruno César pode ter seu vínculo renovado com o Penafiel, de Portugal. Clube que o meia defende desde outubro de 2020 deseja renovar o empréstimo do atleta por mais uma temporada e já iniciou as conversas com o Gigante da Colina para um novo acordo. A informação é do portal "Esportes News Mundo".

Publicidade

No atual contrato, o Vasco da Gama arca com 70% do salário de Bruno César, o que gera um custo de aproximadamente 100 mil mensais aos cofres do clube, valor considerado inviável e que não é pago desde dezembro.



O clube carioca vê com bons olhos uma renovação de empréstimo, desde que o Penafiel arque com maior parte dos vencimentos do atleta. Isso gera um impasse, já que o clube português tem dificuldade no aumento de receita devido a não ter conseguido o acesso à elite do futebol local.

Publicidade

Caso as duas equipes não entrem em acordo, a tendência é de que Bruno César seja emprestado a outro clube. Se o Cruz-Maltino não conseguir negociar o atleta, o mesmo retorna ao clube que tem vínculo até maio de 2022. O Vasco da Gama passa por um momento de reestruturação financeira e, caso receba novamente o atleta, terá que negociar uma readequação financeira sem a certeza de que irá aproveitar o jogador.

"Pode ser que ele continue por lá (Portugal). Do ponto de vista financeiro, ele não nos interessa. É um passivo criado que temos que honrar. Mas se não houver uma readequação, nem olharemos a parte técnica. Se houver uma decisão de fazer um projeto parecido com o do Leandro Castan ou do Léo Matos, aí sim vamos olhar a parte técnica e pode ser que nossa resposta final seja não. Oportunamente vamos sentar e estabelecer o melhor plano possível para ele e para o Vasco", disse Alexandre Pássario, diretor de futebol do Vasco, em entrevista coletiva realizada no mês de abril.

Publicidade

Bruno César disputou 26 partidas pelo Penafiel e marcou cinco gols, um a mais do que em sua passagem pelo clube carioca, na qual totaliza 41 jogos. Cercado de expectativas em sua contratação, o meia chegou ao Vasco em 2019, mas nunca se firmou. Em 2020 foi comunicado sobre estar fora dos planos e começou a treinar separado do elenco.