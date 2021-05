Talles Magno Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:11

Rio - O Vasco da Gama anunciou a saída de Talles Magno para o New York City-EUA nesta quarta-feira. O clube estadunidense pagou R$ 63 milhões ao Cruzmaltino, segunda venda mais cara da história do clube carioca. Em entrevista à 'Rádio Brasil', o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, comentou a negociação do atleta.

"Do ponto de vista esportivo, sabemos que a venda do Talles é uma grande perda, mas do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do nosso projeto, foi importante concluir esta negociação, que se tornou a segunda maior venda da história do Vasco", disse o dirigente do clube, antes de complementar:

Publicidade

"Por dois meses negociamos diariamente e estamos satisfeitos com o formato final, completamente alinhado com os interesses e necessidades da gestão liderada pelo Salgado", completou o diretor. Além de Talles Magno, o lateral Henrique e o meia Carlinhos também não fazem mais parte do clube e tiveram contratos rescindidos.