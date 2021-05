Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Lucas Santos, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 19/05/2021 19:39

Rio - O meia Lucas Santos pode deixar o Vasco em breve. De acordo com o portal "UOL", o Cruzmaltino negocia o empréstimo do jovem de 22 anos com o Brasil de Pelotas para a disputa da Série B.

De acordo com o portal, as conversas entre as diretorias estão ocorrendo bem. Resta apenas um acordo em relação a divisão salarial do jogador. Lucas está fora dos planos do Vasco e desde o início do ano vem treinando separado do elenco, junto com outros jogadores que não têm sido aproveitados, como o zagueiro Werley, o lateral Neto Borges, o volante Marcos Júnior e o também lateral Henrique, que acertou na última segunda-feira sua transferência para o Lyon.

Lucas Santos era considerado uma das grandes promessas das categorias de base do Vasco e foi destaque no vice-campeonato da Copinha, em 2019. Porém, o atleta nunca conseguiu se firmar no profissional. Ele chegou a ser emprestado ao CSKA, da Rússia, mas teve poucas oportunidades.