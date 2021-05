Martín Sarrafiore Divulgação

Publicado 20/05/2021 19:43

Rio - O Vasco acertou nesta quinta-feira a contratação do meio-campo Martín Sarrafiore, de 23 anos, que pertence ao Internacional. O jogador argentino é aguardado no Rio para realizar exames e assinar com o time cruzmaltino. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "UOL".

Sarrafiore será emprestado pelo time gaúcho ao Vasco até o fim deste ano. O jogador disputou o último Brasileirão pelo Coritiba, onde disputou 16 partidas e marcou apenas um gol. Ele volta ao Inter neste ano, mas não está nos planos de Miguel Ángel Ramírez. CRB e Brasil de Pelotas chegaram a fazer uma proposta de empréstimo, que foi recusada pelo jogador.

Revelado pelo Huracán, Sarrafiore chegou ao Internacional em 2018. O contrato do argentino com o Colorado vai até dezembro de 2022.