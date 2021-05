Ao lado do presidente Jorge Salgado, à esquerda, o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, mapeia o mercado em busca de reforços Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 13:32

Rio - Na contagem regressiva para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco mapeia o mercado em busca de contratações pontuais para fechar o elenco para o início da competição. Na lista de Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol, opções para lateral esquerda e ataque são avaliadas com cuidado.

A pedido de Marcelo Cabo, a diretoria busca uma 'sombra' para Germán Cano, no entanto, com características diferentes. Muito bem servido com o atacante argentino, artilheiro da equipe em 2021, com sete gols em nove jogos, o Vasco monitora jogadores para o ataque maior estatura e especialista em bola área. Além de Cano, o treinador conta com Tiago Reis e com o jovem Figueiredo com características de centroavante.

A contratação de um lateral-esquerdo é para suprir uma carência no grupo. Após confirmar a rescisão de Henrique, que reforçará o Lyon, da França, o clube apostou em Zeca, ex-Santos, Inter e Bahia, para a posição de titular, mas já teve que improvisar MT, apoiador de origem, na função. Joia da base, Riquelme, de 18 anos, é outra opção. Moraes, do Atlético-GO, é apontado como possível reforço.

"Temos visto no mercado opções. Talvez não um lateral, mas um volante que possa cobrir na lateral em uma eventualidade. Aconteceu algo com Zeca, joga o Riquelme. Mas nessa Serie B tudo pode acontecer e temos que pensar nisso. No caso do Matias, por exemplo, ele pode ser convocado em Datas Fifa. Temos que tomar muito cuidado e prever. As vezes vamos fazer algum movimento no mercado e vão pensar mais um para a posição. Mas é um exercício de previsão", disse Pássaro.