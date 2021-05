Responsável pela reformulação do Vasco, Passáro avaliou cerca de 300 nomes entre os cinco reforços anunciados até o momento RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 21:15

Rio - A torcida do Vasco ficou animada com a semana do clube. Nos últimos dias, jogadores contestados, como Henrique, Carlinhos e Marcos Júnior, foram dispensados, enquanto a promessa Matías Galarza foi comprado após a venda milionária de Talles Magno. De quebra, o Cruzmaltino ainda contratou o meia Martín Sarrafiore, ex-Internacional. Em coletiva de imprensa, o diretor de futebol Alexandre Pássaro pediu cautela à torcida.

"Fico feliz por saber que o trabalho que lidero tem feito torcedores felizes. É o básico da nossa profissão. Mas também sei que quando perdermos três seguidas volta ao contrário. Já vivi algo parecido no São Paulo, líder do campeonato, Daniel Alves, mas a coisa vira em três semanas. Do céu ao inferno. Nos cabe ficar com pés no chão", disse Pássaro, antes de complementar:

"Sempre soube que a torcida do Vasco é completamente diferente. Tenho sentido isso com felicidade. Mas meus pés estão no chão. Não jogo, não faço gol, não dou carrinho. Estou aqui para prestar serviço de qualidade para o Vasco, jogadores e comissão técnica. Sou um prestador de serviço. Preciso que os jogadores estejam bem assessorados porque são eles que vão receber", finalizou.