Leandro Castan está recuperado de lesão muscular e deve ficar à disposição no Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:00

Rio - Com a defesa em xeque, o Vasco conta com o reforço de Leandro Castan para fechar a 'casinha' no confronto com o Avaí, nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O fim do jejum na competição, na vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Brasil, em Pelotas, não minimizou o crônico problema no sistema defensivo. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o capitão cruzmaltino não entra em campo desde o primeiro jogo da final da Taça Rio, contra o Botafogo.

À disposição após seis jogos, o camisa 5 é a aposta na busca pela consistência da zaga, provavelmente no lugar de Ricardo Graça. Durante a sua ausência, Ernando e Ricardo Graça formaram a dupla titular. Em má fase, os dois zagueiros foram os que mais jogaram sob o comando de Marcelo Cabo, com um retrospecto de 11 gols sofridos em nove jogos. Em 11º lugar, o Vasco precisa de equilíbrio e regularidade para se aproximar do G-4. Ao avaliar o desempenho da defesa na suada vitória sobre o Brasil de Pelotas, no sábado, Cabo reconheceu a falta de ajuste.

"É claro que incomoda muito levar gol em todos os jogos. O sistema defensivo teve muita dificuldade no primeiro tempo. Mas no segundo tempo tivemos uma linha alta, os zagueiros fizeram boas coberturas e tivemos uma melhora defensiva. É claro que sempre analiso todo contexto do jogo e, se houver necessidade, farei mudanças. É ter calma nesse momento", destacou.

Poupado em Pelotas, Zeca volta à lateral esquerda no lugar de Michel. Após o improviso no sábado, Michel volta a ser opção no meio de campo e trava uma disputa com Romulo e Andrey pela vaga. Em má fase, Galarza está ameaçado e pode perder a posição para um dos candidatos. Marquinhos Gabriel está confirmado no setor de criação. Na frente, Morato e Léo Jabá disputam um lugar ao lado de Gabriel Pec e Cano.