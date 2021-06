Henrique, ex-lateral do Vasco da Gama - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Henrique, ex-lateral do Vasco da GamaClever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:18

Rio - O lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco, embarcou nesta quarta-feira (16) para a França. O jogador irá passar por exames médicos antes de assinar por três temporadas com o Lyon, como informou o portal "ge.globo".

Henrique chega ao clube francês com aval de Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco com quem atuou quando ainda dava os primeiros passos como jogador profissional.

Publicidade

Jogador e clube assinaram a rescisão contratual no mês passado. Henrique tinha vínculo com o Gigante da Colina até agosto deste ano. Depois de 16 anos defendendo o Vasco, o lateral deixa São Januário após não fazer parte dos planos do técnico Marcelo Cabo. O jogador acumulou 192 jogos com a Cruz de Malta e marcou um gol.