Ricardo Graça disputa a bola com Getúlio, que levou a melhor no duelo e marcou na vitória do Avaí, em São Januário ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:57

Rio - Em São Januário, o Avaí se sentiu em casa. Na noite desta quarta-feira, dominou o Vasco, previsível e sem iniciativa, para confirmar a vitória por 2 a 0, com gols de Getúlio e Renato, e deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e subir para o 13º lugar, com quatro pontos, ultrapassando o próprio Cruzmaltino. Com a terceira defesa mais vazada da competição, seis gols sofridos em quatro rodadas, caiu para 14º, com quatro pontos.

A promessa de decolagem do Vasco não se confirmou. A barração de Ernando não foi suficiente para estancar a alta média de gols sofridos na temporada. Com o capitão Leandro Castan, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas ainda em processo de recondicionamento físico, Miranda ganhou uma nova chance. A marcação, no entanto, não encaixou e os conhecidos problemas estouraram na 'cozinha'.

O meio de campo pouco criativo com Juninho, com maior liberdade do que Michel, e Marquinhos Gabriel, o mais avançado na armação, não conseguiu, por falta de velocidade e criatividade, municiar o trio formado por Gabriel Pec, Léo Jabá e Cano. E deu muito espaço para o Avaí. Com cinco jogadores no meio de campo, o lanterna aproveitou a lentidão na recomposição da marcação do Vasco não apenas para contra-atacar, mas para comandar as ações ofensivas.

Nas costas de Léo Matos, que marcava Lourenço, Vinícius Leite, livre, escorou o cruzamento para o gol de Getúlio, aos 27 minutos. Sob pressão, o esquema do Vasco desandou de vez. Apesar da boa presença ofensiva de Léo Matos, faltava agressividade, o improviso do drible para superar a marcação do Avaí. Após o gol bem anulado de Ricardo Graça, pelo desvio da bola em seu braço, o Cruzmaltino levou perigo na finalização de fora da área do lateral-direito.

De quase herói, Léo Matos, numa infelicidade, deu um presente para o Avaí na frustrada tentativa de cortar um cruzamento. Após a dividida de Vanderlei com Getúlio, a bola sobrou para Renato empurrar para o gol vazio, aos 44: 2 a 0. No último ataque, o Vasco esteve perto de diminuir com Pec, que parou na díficil defesa de Glédson com os pés.

O bate-papo do vestiário foi de cobrança. Com Galarza e Daniel Amorim no lugar de Juninho e Léo Jabá, Marcelo Cabo, suspenso e substituído pelo auxiliar Fábio Cortêz, tentou recolocar o Cruzmaltino no jogo. Não funcionou. Incomodado com a passividade da equipe, o treinador recorreu a Riquelme e Morato na vaga de Zeca e Gabriel. A mexida também não funcionou e o terceiro gol do Avaí que parecia estar mais maduro.

Ex-Vasco, Valdívia entrou bem. De fora da área, obrigou Vanderlei a fazer boa defesa e acertou o travessão em cobrança de falta. Depois foi a vez de Diego Renan, que teve uma passagem pela Colina em 2014, levar perigo. Apático, passivo e modorrento, o Vasco voltou a finalizar com certo perigo aos 27, na cabeçada de Daniel Amorim. Muito pouco produzido, mas muito a corrigir para o confronto com o CRB, sábado, às 16h30, em São Januário.

VASCO X AVAÍ



Local: São Januário

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: 1º tempo - Getúlio (27 minutos) e Renato (44 minutos).

Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel, Galarza, Miranda e Morato; Bruno Silva, Jean e Iury

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Vasco: Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório), Miranda, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Michel, Juninho (Galarza) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (Morato), Léo Jabá (Daniel Amorim) e Cano. Técnico: Fábio Cortêz (interino)



Avaí: Glédson, Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley Soares (Jean), Renato Vinícius Leite (Valdívia), Renato (Iyry) e Lourenço (João Lucas); Getúlio (Jonathan). Técnico: Claudinei Oliveira