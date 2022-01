Jogadores comemoram vitória com a torcida do Vasco - Foto: Reprodução/Vasco

Publicado 08/01/2022 16:45 | Atualizado 08/01/2022 16:48

Rio - A estreia do Vasco por 5 a 1 na Copinha não foi o suficiente para a equipe cruz-maltina. Neste sábado, a equipe carioca venceu por 12 a 0 o Rio Claro, com direito a hat-trick do atacante Figueiredo, destaque da partida. Desde o início do torneio, foi a maior goleada e que garantiu a classificação para a próxima fase.

Desde o início do confronto, após 10 minutos de partida, o Vasco já tinha feito 3 a 0, tendo terminado o primeiro tempo com seis gols, e mais seis no segundo tempo. Na primeira etapa, Marlon Gomes, aos dois minutos, Vinícius, de pênalti, com três minutos e Marcos Dias, aos nove minutos, deram início aos trabalhos.

Vinícius voltou a marcar para o Vasco, com 17 minutos, logo em seguida, Figueiredo, aos 35, e Rodrigo, aos 40, fecharam o primeiro tempo com seis gols. No retorno ao segundo tempo, o Cruz-Maltino não tirou o pé e fez o sétimo gol em menos de um minuto com Marlon Gomes novamente. Figueiredo voltou a fazer gol aos 6 e aos 15, completando o hat-trick.

Para completar a vitória, Marcos Dias, Marlon Santos e Andrey, aos 19, 27 e 30, respectivamente, finalizaram a partida com uma goleada histórica pela Copinha, contra o Rio Claro, neste sábado.