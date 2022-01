Nenê no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 23/01/2022 13:12

Com um time inteiro de contratações - Getúlio será o 12º quando for anunciado - e mais ainda de saídas, o Vasco que iniciará a temporada de 2022 terá poucos remanescentes de 2021. Na equipe titular escalada por Zé Ricardo no último-jogo treino, na quinta contra o Audax-RJ, apenas Nenê e Juninho participaram da derrota para o Londrina, na derrota para o Londrina, pela última rodada da Série B.



Depois de fracassar no objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro, a diretoria do Vasco preparou uma grande reformulação em seu elenco. Nada menos do que 17 nomes já deixaram o clube, e ainda tem Leandro Castan e Vanderlei para rescindir o contrato, além de Bruno Gomes, que deseja sair e a diretoria tenta convencê-lo a ficar.



Com isso, nove das contratações para 2022 são cotadas para começar como titulares na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, quarta-feira às 19h contra o Volta Redonda. Pelo time utilizado no último jogo-treino, Zé Ricardo deve mandar a campo: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Vitinho, Juninho, Bruno Nazário, Nenê e Raniel.



Uma formação completamente diferente da utilizada pelo Vasco na derrota por 3 a 0 para o Londrina, último jogo de 2021, que teve: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Castan e MT; Caio Lopes, Bruno Gomes,Gabriel Pec e Nenê; Jhon Sánchez e Germán Cano. Agora titular, Juninho entrou no segundo tempo.



Desse time, Léo Matos, MT, Gabriel Pec e Jhon Sánchez também participaram do jogo-treino, mas entraram ao longo da atividade.