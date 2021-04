Lecaros Vítor Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 05/04/2021 12:19 | Atualizado 05/04/2021 12:23

Rio - Após chegar a um acordo com Samolon Kalou, o Botafogo está perto de ver mais um estrangeiro deixar o clube. O atacante Lecaros está em negociação avançada com o Avaí. O peruano tem contrato com o Botafogo até dezembro e está próximo de ser emprestado ao Leão até o fim do ano. O Alvinegro aguarda apenas a documentação para finalizar a operação.

Revelado pelo Real Garcilaso, do Peru, o jogador, de apenas 21 anos, chegou ao Botafogo no começo do ano passado. Ele esteve em campo em 14 jogos com a camisa alvinegra e não fez nenhum gol. O atleta não estava nos planos de Marcelo Chamusca e não atuou em nenhuma partida da atual temporada.



O contrato do jogador com o Botafogo também vai até o fim do ano. Antes de encaminhar o acordo com o Avaí, Lecaros chegou a ser ventilado como possível reforço do Godoy Cruz e no Talleres, dois clubes do futebol argentino.