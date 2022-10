Evento será histórico - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 25/10/2022 15:32

Está definido o local da Grande Final do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2022. No último dia do evento (4 de dezembro), Team Liquid e W7M Esports vão se enfrentar na CCXP22, principal evento de cultura pop do mundo, em busca da taça da competição que distribui R$ 500 mil em premiação. O evento também contará com outra decisão, a do Circuito Feminino de Rainbow Six Siege 2022, marcada para o sábado (3 de dezembro).



Em 2017, a CCXP foi palco da final do BR6, que terminou com vitória da Team Fontt diante da Black Dragons. A edição deste ano acontece no São Paulo Expo (pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo), após dois anos no formato online por conta da pandemia de Covid-19. Em 2019, o evento contou com a presença de 280 mil pessoas e reuniu amantes e grandes nomes dos quadrinhos, games, filmes e séries de TV.



As equipes W7M e Team Liquid se enfrentam na Grande Final em formato MD5 (melhor de cinco mapas), em busca do título e da premiação de R$ 200 mil para o campeão. O confronto terá como palco a Tribo Game Arena, comandada pelo maior streamer do Brasil, Gaules.

O encontro entre os Touros e a Cavalaria marca o embate entre as duas melhores equipes do BR6 2022. De um lado, a W7M, que surpreendeu ao se tornar a equipe a ser vencida neste ano, liderando os três turnos do Brasileirão e presente em todos os torneios internacionais da temporada. Já a oponente, Team Liquid, terminou a fase de pontos do BR6 na segunda colocação e chega com a força de uma das organizações mais tradicionais do cenário brasileiro e mundial. Vencedora no ano passado, a Cavalaria busca defender o título de campeã nacional. Neste ano, os times já se enfrentaram em uma final, válida pela Copa Elite Six da América, principal campeonato latino-americano de Rainbow Six, com vitória da Liquid.Pelo Circuito de Feminino de R6, as finalistas ainda não estão definidas. Quatro times permanecem vivos na competição: BB.W7M, Black Dragons, Fenix Esports e 4Dreams Sports. As semifinais serão disputadas no dia 14 de novembro e as vencedoras de cada duelo se enfrentarão pela Grande Final na CCXP22, no dia 3 de dezembro. Esta decisão é uma conquista para o cenário feminino de R6 promovido pela Ubisoft, que busca dar visibilidade para as atletas mostrarem seus talentos em um evento expressivo como este.Nas próximas semanas, as equipes que disputarão a final do Brasileirão de Rainbow Six Siege 2022 promoverão ações e campanhas nas redes sociais para distribuir ingressos para os fãs e torcedores. Mais detalhes sobre os ingressos e a Tribo Arena serão divulgados em breve, mas já é possível garantir as entradas para o evento que receberá a final do BR6 e diversas outras atrações da cultura pop neste link.Todas as informações das finais serão comunicadas, também, nas redes sociais do Rainbow Six Esports Brasil. A Ubisoft contará com uma equipe de conteúdo presente no evento para levar os detalhes dos bastidores ao público através das redes sociais, e também ao vivo pelos canais oficiais de transmissão.Esta será mais uma decisão das competições de Rainbow Six Siege em eventos de enorme impacto das culturas geek e gamer. Além da primeira disputa na CCXP, em 2017, outro palco do torneio foi a Game XP, sede de duas edições anteriores. No ano passado, o palco da final foi a Max Arena, arena de esportes eletrônicos localizada no bairro da Mooca, em São Paulo.“Estamos muito entusiasmados em levar a decisão do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2022 para a CCXP. Ser destaque em um ambiente que é referência mundial na cultura pop mostra o crescimento do cenário competitivo brasileiro de R6. Queremos que os torneios sejam cada vez mais vistos e lembrados pelo público, por isso buscamos todas as ferramentas para proporcionar um show de transmissão e de conteúdos especiais para as duas grandes finais”, comenta Leandro “Montoya” Estevam, Associate Director Esports LATAM da Ubisoft.Para Igor Cardoso, Head de Games & Esports da CCXP, a entrada da Ubisoft é sempre aguardada pelos fãs. “As finais presenciais dos torneios de Rainbow Six prometem, como sempre, levantar o público da Tribo Game Arena na CCXP. Tenho certeza que para muitos visitantes do evento esta será a oportunidade de acompanhar e entender o que é estar em uma final de esporte eletrônico, com destaque para a superfinal do Circuito Feminino”O público que não for ao evento também poderá acompanhar as finais do Brasileirão de Rainbow Six Siege e do Circuito Feminino pelos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. Para mais informações sobre os campeonatos profissionais de R6 e sobre a CCXP, visite os sites r6esportsbr.com.br e ccxp.com.br.