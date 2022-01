Imagem ilustrativa de um trem da Supervia - Ítalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um trem da SuperviaÍtalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 04/01/2022 20:45 | Atualizado 04/01/2022 20:55

Guapimirim – Uma mulher de 55 anos se envolveu num acidente com trem na tarde desta terça-feira (4/1), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, na mesma cidade.

O acidente foi na passagem de nível próxima à Rua Ita, no Centro de Guapimirim. A vítima transitava pelo local no momento em que o trem passava.

A identidade da mulher será preservada pela reportagem. Ainda não há informações concretas sobre o estado de saúde dela, que permanece internada na sala vermelha da referida unidade e está fazendo exames para avaliar as lesões.

Investigações preliminares dão conta de que a mulher, supostamente, tinha consumido bebida alcóolica num bar próximo e que aparentemente teria se jogado contra o trem. Contudo, ela bateu contra as ferragens e caiu para trás.

Agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local para apurar a ocorrência.

O Dia contatou a Supervia para que se posicionasse sobre o ocorrido e recebeu a seguinte nota:

“Às 16h de hoje (04/01), a SuperVia registrou um acesso indevido à via férrea nas proximidades da estação Guapimirim. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela concessionaria para prestar atendimento. Em função dessa ocorrência, a circulação na extensão Guapimirim foi suspensa, e os clientes foram informados sobre a operação pelos canais de comunicação da concessionária.

É extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea, com o objetivo de evitar acidentes. A linha férrea é área exclusiva para a circulação dos trens”, finalizou a empresa.

Campanha contra acidente na linha férrea

A Supervia lançou a 10ª edição da Campanha de Segurança nas Passagens em Nível (cruzamentos oficiais entre rodovias e a malha ferroviária) no mês passado. Promotores fazem um trabalho de conscientização com os passageiros e distribuem panfletos sobre os riscos de acidentes por desrespeitar a sinalização.

Das 37 passagens em nível regulares administradas pela concessionária, 20 foram selecionadas para serem o foco da campanha, devido aos registros de ocorrências e ao elevado fluxo de veículos que cruzam linhas férreas para atravessar os bairros. E essas passagens estão nas extensões Guapimirim, Vila Inhomirim e Paracambi e também nos ramais Saracuruna, Belford Roxo e Japeri.