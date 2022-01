Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Publicado 21/01/2022 11:19

Guapimirim – Policiais da 67ª DP (Guapimirim) conseguiram prender Luiz Henrique Cabral da Silva Barroso, de 25 anos, na tarde dessa quinta-feira (20/1). Ele é um dos ladrões que invadiu uma residência e assaltou uma gestante no último dia 27 de dezembro.

O mandado de captura foi expedido pela Vara Criminal de Guapimirim. Luiz Henrique foi preso com base no artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940) por roubo qualificado.

Conforme noticiado por O Dia, Luiz Henrique e seu irmão Erick Cabral da Silva Barroso, de 20 anos, foram contratados por José Luiz Quintanilha de Carvalho, de 46 anos, ex-marido da vítima, para “dar um susto” nela e nos três filhos, para que ela se reconciliasse e se mudasse para Maricá, mesmo estando grávida de outro homem. Enquanto um dos meliantes apontava a arma para os residentes e fazia ameaças, o outro recolhia objetos e dinheiro. Os dois fugiram com R$ 1.450,00 em espécie e três aparelhos celulares.

Erick Barroso é considerado foragido da Justiça, por não ter sido localizado ainda. Ele também é réu num assalto à mão armada em um posto de gasolina em Guapimirim um dia depois ao roubo à residência.

José Luiz Carvalho foi preso na quarta-feira (19) junto com Celso de Azevedo Cruz Júnior, de 23 anos. Este é acusado de intermediar a negociação entre os criminosos e o ex-marido da vítima.

Por decisão judicial, José Luiz Carvalho estava proibido de se aproximar da ex-mulher, identificada pelas iniciais E. R. A. S., de 39 anos, e de manter contato telefônico ou via internet com ela. Em agosto de 2020, ele agrediu a então esposa com uma colher de pau no braço. O casal discutiu porque ele havia escondido o smartphone dela. A filha mais velha do casal, à época com 18 anos, tentou apartar a briga, mas levou um tapa no rosto pelo pai. Ele sabia que o descumprimento de medida protetiva acarretaria em prisão preventiva, com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Na mesma decisão judicial da época, a Vara Criminal de Guapimirim determinou que o ex-marido participasse de um programa de recuperação e reeducação destinado a homens envolvidos em situação de violência doméstica. Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), a capacitação seria online e quinzenalmente.