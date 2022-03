Animal estava no quintal de uma residência no bairro Areal - Divulgação

Publicado 08/03/2022 16:29 | Atualizado 08/03/2022 17:52

Por volta das 20h do último sábado (5), agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados, por um morador e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, para o resgate de um jacaré que se encontrava no quintal de uma residência no bairro Areal.



Medido cerca de 1,5m, o animal, identificado como sendo da espécie Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), foi capturado pela equipe da Guarda Ambiental com ajuda da Defesa Civil. Após constatado seu bom estado de saúde, foi reinserido na natureza.

Animal mede cerca de 1.5 m Divulgação



Os jacarés



Os jacarés são animais de hábitos noturnos e durante o dia formam grupos para tomar sol. Podem viver até 50 anos. São animais ecologicamente importantes pois fazem o controle biológico de outras espécies, se alimentando dos animais mais velhos e fracos que não conseguem escapar de seu ataque. Além disso, suas fezes servem de alimento a peixes e outros seres vivos aquáticos.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, uma vez que o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail [email protected] e solicitar o resgate.